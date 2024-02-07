В Челябинской области с голосованием за проекты благоустройства помогут более тысячи волонтеров

Южноуральцы в четвертый раз выберут объекты в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»

1136 человек в регионе подали заявки для участия в качестве волонтеров в проекте «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Ожидается, что добровольцы будут сопровождать голосование про проекту и рассказывать гражданам о возможности принять в нем участие. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления молодежной политики региона.

«В 2023 году в данном мероприятии я участвовала впервые, но оно меня очень сильно зарядило, заинтересовало и дало понять, что моя помощь в сборе голосов реальна и важна! Жители нашего округа выбрали к благоустройству Спортивную площадку по ул. Школьная 58 в п. Локомотивный и теперь у нас появится еще одна площадка для спорта. Меня радует, что частичка меня вложена в этот проект»,— говорит волонтер Маргарита Павлюк.

Девушка подала заявку на платформе ДОБРО.РФ и теперь ждет подтверждения.

Уже 15 марта добровольцы начнут работу. Для них предусмотрены поощрения и мотивационные программы. Основные требования к волонтерам — возраст старше 14 лет, коммуникабельность, а также способность четко рассказать о проекте и ответить на вопросы.

Добавим, свыше 128 общественных пространств, которые выбрали жители, благоустроят в этом году в Челябинской области по проекту «Формирование комфортной городской среды». Он входит в нацпроект «Жилье и городская среда», который реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина.





Автор: Юлия Нестеренко

