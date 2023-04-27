В Челябинской области с 5 мая запретят рыболовство сетями на всех озерах

У водных обитателей начался нерест

Министерство экологии Челябинской области назвало запретные для рыбной ловли места и периоды времени, которые определены в связи с началом нереста. Наиболее строгие ограничения будут действовать с 5 мая по 15 июня, когда добыча любых водных биоресурсов будет запрещена на всех водоемах рыбохозяйственного значения.

Нерестовый запрет на рыбалку был введен 25 апреля. С этого дня и до 5 июня рыболовство запретили на озере Улагач, Троицком и Южноуральском водохранилищах. В конце следующей недели такой же режим введут на остальных водоемах.

Кроме того, в течение всего года нельзя будет ловить рыбу в реке Тече, озере Синара, Шершневском и Магнитогорском водохранилищах. Также установлен запрет на ловлю сиговых видов рыб на озере Тургояк, Увильды и Большой Кисегач. Он будет действовать с 1 ноября по 10 декабря.

В Минэкологии уточнили, что в указанные периоды запрещается промышленное рыболовство. Любительская рыбалка разрешена удочкой с берега, без применения плавсредств.

Ведомство также напомнило, какие виды рыб в принципе запрещено вылавливать на Южном Урале. Это хариус, таймень, обыкновенный подкаменщик и ручьевая форель (кумжа).