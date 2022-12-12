В Челябинской области с 31 декабря подорожает вход в два нацпарка

Список льгот для посетителей сохраняется

В Челябинской области с 31 декабря 2022 года плата за посещение национальных парков «Таганай» и «Зигальга» вырастет на 50 рублей и составит 200 рублей с человека. Об этом сообщили пресс-службы нацпарков.

Повышение цен связано с повышением федерального прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Отметим, от платы при входе в «Таганай» освобождаются жители Златоуста, поселка Магнитка, дети дошкольного и школьного возраста, пенсионеры.

«Зигальгу» бесплатно могут посетить жители Катав-Ивановского района, дети дошкольного и школьного возраста, пенсионеры. При этом необходимо получить специальное разрешение на посещение.

Напомним, с 15 марта 2021 года на «Таганае» и «Зигальге» ввели платное посещение. Стоимость билета составляла 150 рублей.