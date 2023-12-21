В Челябинской области с 2024 года вырастет выплата на второго ребенка

Заксобрание утвердило новый размер пособия — 11 тысяч рублей

В четверг, 21 декабря, Законодательное собрание области утвердило новый размер региональной выплаты на второго ребенка. Законопроект был принят по инициативе губернатора Алексея Текслера.

В 2023 году размер выплаты составляет 7 тысяч 70 рублей, то есть половину от величины прожиточного минимума на ребенка. С 1 января 2024 года выплата будет составлять 11 тысяч 29 рублей 50 копеек, то есть 75% от величины прожиточного минимума.

«Выплата на второго ребенка востребована среди граждан. Мы видим, что семьи принимают положительное решение о рождении второго ребенка. Поэтому предлагаем увеличить размер выплаты и сделать закон бессрочным», — пояснила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Кроме того, для получения выплаты на второго ребенка теперь будет действовать «ценз оседлости». Семьям бывших иностранцев и лиц без гражданства выплаты будут назначать только в том случае, если с момента приобретения гражданства России прошло не менее пяти лет.

Напомним, региональная выплата на вторых детей, рожденных или усыновленных начиная с 1 января 2022 года, назначается семьям, в которых доход на каждого человека не превышает двухкратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения (в 2023 году — 29 932 рубля). Пособие можно получать, пока ребенку не исполнится год.

Сейчас на Южном Урале выплату получают более 6,3 тысячи семей.