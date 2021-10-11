В Челябинской области с 16 октября закрываются садовые маршруты

Сезонные перевозки возобновятся 1 мая 2022 года

В Челябинской области 15 октября завершаются сезонные садовые маршруты. 20 направлений действовали с мая по всему региону. В Миндортрансе области подсчитали, сколько пассажиров перевезли маршрутки за сезон.

Ежегодно на Южном Урале с 1 мая по 15 октября пенсионеры, занимающиеся садоводством, огородничеством и ведущие дачное хозяйство, добираются до своих приусадебных участков по специально утвержденным «садовым» маршрутам. По данным областного Миндортранса, в 2021 году в Челябинской области работали 20 межмуниципальных маршрутов в сады: 15 из них действовали в пригороде Челябинска, 5 — Магнитогорска.

«По информации перевозчика на 1 октября, за пять месяцев работы было перевезено около 330 тысяч пассажиров, из них льготников — 302 тысячи», — прокомментировали итоги работы садовых рейсов в ведомстве.

В 2022 году садовые маршруты вновь начнут работать с 1 мая.