В Челябинской области с 15 мая отменяется особый противопожарный режим

Губернатор Алексей Текслер подписал соответствующее постановление

С 15 мая в Челябинской области отменяется действие особого противопожарного режима, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Режим, введенный 25 апреля в целях предотвращения природных пожаров, предусматривал запрет на разведение костров, выжигание сухой растительности и другие пожароопасные работы. Благодаря стабилизации обстановки и изменению погодных условий необходимость в нем отпала.

Однако начальник Главного управления лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах.

С начала сезона ликвидировано 53 лесных пожара на площади 260 га, в тушении участвовали 563 человека и 208 единиц техники. При обнаружении пожара звоните по номеру 8-800-100-94-00 (бесплатно) или 112.