В Челябинской области с 1 января изменятся три автобусных маршрута

Также запустят новый транспорт

В Челябинской области с 1 января 2023 года изменятся несколько автобусных маршрутов. В Копейске запустят новые рейсы. Какие еще изменения произойдут в общественном транспорте, сообщил организатор перевозок Челябинской области.

Изменятся три автобусных маршрута. № 45 ЧВВАКУШ — Аэропорт будет следовать по улицам Березовая, Шагольская, Профессора Благих, Молодогвардейцев, Комсомольский проспект, Свердловский проспект, проспект Победы, Бажова, Бродокалмакский тракт, автодорога на Аэропорт.

Автобус № 130 Солнечный — Аэропорт будет заезжать еще и в Нагорный и Сагаусты, населенные пункты Сосновского района.

Маршрут № 208 Полетаево — Долгодеревенское (ЦРБ) проложат через деревню Ключи.

Два новых маршрута запустят в Копейске:

№ 8 Автовокзал — ЭТС — Автовокзал

№ 19А Автовокзал — поселок Шахты № 44

В Челябинске будет курсировать автобус № 61 Чистопольская — Сухомесово.

На семи маршрутах по результатам торгов поменялись перевозчики. Также увеличат вместимость транспорта на маршрутах 42 и 47.

Напомним, ряд изменений в общественном транспорте региона произошел с 1 декабря.