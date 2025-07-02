В Челябинской области с 1 сентября начнут работать 118 инженерных классов

Обучаться в них будут более 2,5 тысячи школьников

В новом учебном году в 64 школах Челябинской области начнут работать 118 губернаторских инженерных классов. В их числе 43 предпрофильных для учащихся 8—9‑х классов и 75 профильных для старшеклассников, сообщили в пресс-службе регионального Минобрнауки.

За возможность открыть инженерный класс в 2025/26 учебном году боролись более 110 школ из 31 муниципалитета. В результате комиссия выбрала 64 школы, инженерные классы в которых откроют свои двери для ребят. Обучать школьников будут по следующим направлениям: IT‑технологии, машиностроение, автоматизация производств, интеллектуальное производство и многим другим.

«Важной составляющей проекта является тесное взаимодействие с промышленными предприятиями региона. Учащиеся получают возможность знакомиться с современными производствами, участвовать в решении реальных технологических задач и проходить практику на предприятиях-партнерах»,— отметили в ведомстве.

Напомним, в 2024 году было открыто 46 инженерных классов. В этом году уже появились первые выпускники.

Ранее вице-губернатор Челябинской области Алексей Козлов сообщал ИА «Первое областное», что в ближайшие пять лет на Южном Урале откроется не менее 200 инженерных классов, в которых будут обучаться 5 тысяч человек.