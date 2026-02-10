В Челябинской области с 1 февраля вырос размер ежемесячной денежной выплаты

Она увеличена на 5,6%

С 1 февраля ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для федеральных льготников автоматически проиндексирована на 5,6%. Повышение коснется более 300 тысяч жителей региона, сообщает пресс-служба Отделения Социального фонда по Челябинской области.

К федеральным льготникам относятся инвалиды (включая детей), ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, Герои СССР и России, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и другие категории.

Размер ЕДВ зависит от категории федерального льготника. Например, размер выплаты с учетом стоимости набора социальных услуг для инвалидов первой группы составляет 6 157,22 рубля, для инвалидов второй группы — 4 397,23 рубля, для инвалидов третьей группы — 3 520,01 рубля, для детей с инвалидностью — 4 397,23 рубля, для ветеранов боевых действий — 4 838,63 рубля.

«Отделение Соцфонда изначально предоставляет федеральным льготникам, которым назначена ежемесячная денежная выплата, положенный набор социальных услуг в натуральном виде, то есть в виде льгот. Особый порядок предусмотрен для ветеранов боевых действий. Для них набор социальных услуг устанавливается сразу в денежном выражении. Затем при необходимости они могут подать заявление на получение льгот», — пояснил исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Льготник может получать набор социальных услуг (НСУ) в натуральной форме (лекарства, путевки, проезд) или в денежном эквиваленте — 1 825,25 рубля в месяц. Чтобы изменить форму получения в 2027 году, заявление нужно подать до 1 октября 2026 года через портал «Госуслуги», клиентскую службу СФР или МФЦ.

Для назначения ЕДВ инвалидам и ветеранам боевых действий подавать заявление не нужно — выплата назначается автоматически. По всем вопросам можно обратиться в единый контакт-центр СФР по телефону 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный).