В Челябинской области с 1 августа повысят пенсии работающим пенсионерам

Перерасчет коснется 230 тысяч южноуральцев

С 1 августа Отделение СФР по Челябинской области увеличит страховые пенсии около 230 тысяч работающих пенсионеров. Повышение коснется всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в 2024 году работодатели уплачивали страховые взносы. Размер прибавки зависит от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше прибавка, но не более трех пенсионных коэффициентов, сообщает пресс-служба ведомства.

«Перерасчет страховых пенсий в августе, как и все плановые повышения, проводится ежегодно в автоматическом режиме. Жителям региона не нужно никуда обращаться. Увеличенные пенсии будут перечислены по стандартному графику в зависимости от способа получения выплаты», — отметил исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Кроме того, с 1 августа прибавку получат более 2500 жителей региона, которым в 2024 году была назначена накопительная пенсия.

Также повысятся страховые пенсии по потере кормильца, назначенные в 2024 году (при условии поступления на лицевой счет средств, не учтенных ранее при назначении).