В Челябинской области рыбоохрана поймала браконьеров в новогодние каникулы

Нарушителей выявили на Карагайском озере и Южноуральском водохранилище

Сотрудники отдела рыбоохраны по Челябинской области во время новогодних каникул продолжают патрулировать водоемы. Во время выездов несколько рыбаков были задержаны.



На озере Карагайское трое нарушителей привлекли к административной ответственности. Браконьеры на озере незаконно добывали хирономид, которых в простонародье называют мотылем. У задержанных изъяли два орудия лова.

Вместе с тем на Южноуральском водохранилище задержали жителя села Кичигино с сетями. Мужчина успел выловить пять килограмм рыбы. Кроме того, сотрудники рыбоохраны обнаружили другие бесхозяйные сети, всего четыре орудия лова. В них находилось 23 кг водных биологических ресурсов.

Рыбоохрана предупреждает, что патрулирования будут проводится в течение всех праздников.