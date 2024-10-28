В Челябинской области рыба в реке Черной погибла из‑за спуска воды

Виновные устанавливаются

Специалисты Минэкологии Челябинской области провели выездную проверку к месту ЧП в Чесменском районе, где погибло огромное количество рыбы в русле реки Черной. В ведомстве установили, что причиной стал спуск воды неизвестными.

«Неизвестные открыли задвижку, при помощи которой контролировался уровень воды в водоеме, расположенном около поселка Ольшанка»,— уточнили в региональном Минэкологии.

На данный момент известно, что плотины принадлежат администрации поселка Черноборского. Для уточнения всей информации об обслуживающей организации Минэкологии направило запросы в Отдел водных ресурсов Нижнеобского бассейнового водного управления и Минсельхоз региона.

Напомним, по факту массовой гибели рыбы проводится прокурорская проверка.