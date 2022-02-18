В Челябинской области руководителям кооператива вынесли приговор за хищение субсидий Минсельхоза

Ущерб составил свыше 14,7 миллиона рублей

В Челябинской области суд вынес приговор двум учредителям сельскохозяйственного кооператива из Октябрьского района, замешанным в махинациях с субсидиями Минсельхоза. Они признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств, сообщили в пресс-службе следственного комитета региона.

«Приговором суда осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет условно каждому, с испытательным сроком 4 года. Указанный ущерб осужденные возместили в ходе расследования уголовного дела», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, в период 2018—2020 годы осужденные предоставили в министерство сельского хозяйства Челябинской области для выплаты субсидий по областной целевой программе фиктивные документы о понесенных расходах при закупке молока у членов кооператива. Но молоко было приобретено из других источников, поэтому осужденные не могли быть участниками программы по субсидированию.

Своими действиями осужденные причинили ущерб областному бюджету в сумме более 14 миллионов рублей.