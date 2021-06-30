В Челябинской области ртутные столбики поднимутся до рекордных +39°C

Синоптики обещают грозы и кратковременные дожди

В первый день июля в Челябинской области столбики термометров поднимутся до рекордной отметки +39°C. В некоторых районах области, а также в столице региона синоптики прогнозируют грозы и порывистый ветер. Подробнее о погоде в четверг, 1 июля, рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Ночью в регионе осадков не ожидается. Ртутные столбики покажут +18, +23°C. Днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы, возможен град. Воздух раскалится до +34, +39°C, в горах обещают +30, +35°C. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду, при грозах порывы до 15—20 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью осадков не ожидается, днем 1 июля также возможны кратковременные дожди и гроза. В ночные часы столбики термометров опустятся до +21, +23°C, днем температура воздуха повысится до +36, +38°C. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров в секунду.

Напомним, июль — месяц жаркий и дождливый. Однако ожидать от него можно всякое, поскольку в отдельные годы в Челябинской области температура воздуха опускалась до +3°C, а дождей почти совсем не было.