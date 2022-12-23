В Челябинской области родные мобилизованных чаще просят помочь с зарплатой солдат — общественная приемная ЕР

При этом введенные в регионе выплаты семьям участников СВО уже получены адресатами

Общественные приемные «Единой России» с 30 сентября по середину декабря успели обработать более 1600 обращений от мобилизованных южноуральцев и их родных. Об этом на посвященной помощи семьям участников спецоперации пресс-конференции рассказала руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Марина Поддубная.



По словам Марины Поддубной, Центры помощи семьям мобилизованных на основе приемных ЕР в муниципалитетах начали работать уже 30 сентября (напомним, сама частичная мобилизация стартовала в России 21 сентября). С этого дня по 16 декабря в приемные поступило 1658 обращений. Результатов на сегодня нет только по семи из них: в случаях, когда, например, в Центрах помощи еще не получили ответ от военной прокуратуры.

«В начале спецоперации было много обращений (от семей мобилизованных. — Прим. ред.) по помощи в быту. Около 40 процентов звонков касались вопросов вроде рубки дров, мелкого ремонта в домах. Сегодня, когда в муниципалитетах активно работают специализированные штабы под руководством глав, такие запросы стали единичны. Сейчас большая часть обращений касается либо сбора гуманитарной помощи, либо выплат мобилизованным», — рассказала Марина Поддубная.

Марина Владимировна уточняет, что с введенными губернатором Алексеем Текслером региональными выплатами проблем нет: социальные службы в большинстве территорий сработали оперативно и эти деньги давно получены адресатами. Вопросы возникают с гарантированным мобилизованным федеральным денежным довольствием, особенно в тех случаях, когда связаться с бойцами сами родственники не могут, а на оставленную им банковскую карту деньги не поступают.

«Мы принимаем информацию, связываемся с воинскими частями, проходим по всем этапам, выясняя, где произошел сбой. Чаще всего вопросы решаются быстро. Но есть сложные случаи, особенно по незарегистрированным или расторгнутым бракам при наличии общих детей. Или, например, женщина с ребенком живет у нас, а отец его мобилизован из другого региона. Мы даже отправляли в Москву предложение о межрегиональном взаимодействии при решении таких ситуаций», — уточнила Поддубная.