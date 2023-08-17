В Челябинской области электронный сертификат поможет оплатить занятия в кружках

В региональной системе дополнительного образования внедряют новый инструмент

Последние дни летних каникул многие семьи проводят в подготовке к учебному году. Но, кроме покупки принадлежностей и одежды, стоит задаться вопросом: чем же займется ребенок вне школы? Челябинская область входит в число российских регионов, жители которых могут воспользоваться возможностью получить сертификат на дополнительное образование. По нему можно записать своих детей в кружки и секции абсолютно бесплатно. О том, как его получить, рассказали на пресс-конференции, проведенной в медиахолдинге «Первый областной».

Система дополнительного образования в нашем регионе большая: у нас насчитывается 372 таких учреждения. Культура и спорт — в основе этой системы. Получать услуги допобразования могут дети в возрасте от 5 до 18 лет, причем уже заняты в кружках и секциях порядка 500 тысяч ребят. Чтобы расширить доступность допобразования в еще больших масштабах, власти внедрили социальный сертификат, который позволяет бесплатно обучать ребенка вне школы. С 1 сентября родители получат право на получение этого сертификата, причем его можно использовать как в государственных, так и в частных организациях.

«Была проделана серьезная подготовительная работа. Наша главная задача — не разрушить, а привнести что-то новое, что приведет к обновлению содержания программ дополнительного образования. Это позволит негосударственному сектору быть активным игроком по предоставлению услуг и получению лицензии. Немаловажно было привнести открытость и доступность допобразования», — отметила заместитель министра образования и науки региона Елена Сидорчук.

Сертификат не бумажный, а электронный. Он представляет собой цифровую запись, которую ребенок получает один раз, но действует она вплоть до того момента, пока ему не «стукнет» 18 лет. Как рассказал руководитель Регионального модельного центра дополнительного образования детей Областного центра дополнительного образования детей Александр Бычков, получить сертификат можно двумя способами.

«Нужно подать электронное заявление на портале госуслуг в разделе „Дети/Образование“, а затем перейти на вкладку „Запись в кружки и секции“. При записи на программу с оплатой по сертификату он будет выдан автоматически. Второй способ — в личном кабинете родителя в системе „Сетевой город. Образование“ имеется опция „Получить сертификат“ в персональных настройках на всех своих детей. При зачислении на программу уникальный номер сертификата автоматически „подтягивается“ из системы», — сказал Александр Бычков.

Объем средств на оплату услуг допобразования определяется местными властями. Кстати, в каждом городе и районе созданы муниципальные опорные центры (МОЦ), куда можно обратиться с вопросами по получению сертификата. Список адресов МОЦ и подробные инструкции по получению сертификата размещены на сайте регионального модельного центра дополнительного образования детей: рмц74.рф.