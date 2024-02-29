В Челябинской области родителям детей‑инвалидов оплатят ремонт кохлеарных имплантов

В регионе расширили возможности электронных сертификатов

В четверг, 29 февраля, депутаты Законодательного собрания Челябинской области расширили возможности сертификатов и денежной компенсации, которую получают дети-инвалиды.

«Теперь компенсацию или сертификат семья может направить не только на оплату реабилитационных услуг и услуг по оздоровлению, но и на оплату отдельных технических средств реабилитации для детей-инвалидов, а также на покупку комплектующих для кохлеарных имплантов и на ремонт кохлеарных имплантов», — пояснила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Законопроект рассмотрен и принят по поручению губернатора Алексея Текслера.

Напомним, в 2024 году размер компенсации и сертификата составляет 104 тысячи рублей. Эти деньги семья может потратить на помощь ребенку в течение года.