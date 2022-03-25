В Челябинской области родители выпускников сдали ЕГЭ по математике

Тестирование прошло в рамках Всероссийской акции «Сдаем вместе»

Родители учеников выпускников школ Магнитогорска сдали сокращенный вариант ЕГЭ по математике базового уровня. С заданиями разных типов, нюансами проведения тестирования взрослые ознакомились в рамках Всероссийской акции «Сдаем вместе». Как сообщили ИА «Первое областное» сегодня, 25 марта, в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, в областном центре аналогичный экзамен пройдет в апреле.



«Акция позволяет показать родителям процедуру проведения ЕГЭ, чтобы они увидели условия сдачи итоговой аттестации, ознакомились с регламентом проведения экзамена и ощутили волнения и переживания, которые испытывают дети», — отметила сотрудник управления образования Магнитогорска Наталья Зубкова.

Родители будущих выпускников лично прошли всю процедуру проведения ЕГЭ: зарегистрировались, сдали телефоны и личные вещи, прошли предэкзаменационный контроль. После этого приступили к сокращенному варианту экзаменационной работы по математике базового уровня, составленной из заданий, аналогичных тем, которые будут предложены участникам госэкзамена.