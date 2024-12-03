В Челябинской области родители и опекуны детей-инвалидов выходят на пенсию досрочно

С начала года этим правом воспользовались более тысячи человек

Родители и опекуны детей с инвалидностью могут выйти на пенсию досрочно. В 2024 году этим правом уже воспользовались 1175 южноуральцев, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Челябинской области.

Выйти на пенсию досрочно может один из родителей независимо от того, в каком возрасте ребенок стал инвалидом и как долго им оставался. Матери получают досрочную пенсию в 50 лет, отцы — в 55. При этом у родителей должен быть минимальный страховой стаж не менее 15 и 20 лет соответственно и не менее 28,2 (с 2025 года — не менее 30) индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Для опекунов пенсионный возраст уменьшается на один год за каждые 1,5 года опеки, но не более чем на 5 лет в общей сложности. Важное условие — опекунство должно быть установлено до того, как ребенку исполнится 8 лет.

«Оформить пенсию раньше срока родители могут по очереди. Сначала на пенсию досрочно выходит мама, а затем отец при условии отказа матери от данного вида пенсии или ее перехода на другой вид. Например, если мама вышла на пенсию в 50 лет, а затем, при достижении общеустановленного пенсионного возраста, перешла на страховую пенсию по старости на общих основаниях, то после этого на пенсию досрочно в 55 лет может выйти отец», — рассказал и. о. управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Если в семье несколько детей с инвалидностью, то назначение страховой пенсии досрочно возможно одновременно обоим родителям.

Если родитель ухаживает за ребенком с инвалидностью и не работает, то период ухода засчитывается в стаж. Также за каждый календарный год ухода начисляется индивидуальный пенсионный коэффициент в количестве 1,8.