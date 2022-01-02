В Челябинской области родители давали детям двойные и тройные имена в 2021 году

Самое необычное из них — Шарлотт Есения Этизабет

В 2021 году в Челябинской области родители все чаще называли новорожденных редкими, необычными, а также двойными и тройными именами, сообщили в пресс-службе Госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области.

«Сейчас пользуются популярностью двойные имена: Марк-Владислав, Марк-Николай. К редким именам можно отнести Варфоломея, Пантелеймона и Ерофея. Также в 2021 году появилось два Урала и один Рим. У маленьких южноуралочек самые редкие имена Дива, Малина, Яснослава и Добрина, самое необычное имя получила челябинка, родившаяся в мае — Шарлотт Есения Этизабет»,— сообщили в ведомстве.

Чаще всего в прошлом году мальчиков называли такими именами, как Артем, Михаил и Александр, девочек — София, Ева и Виктория.

Всего в 2021 году на Южном Урале появилось на свет 33 323 ребенка: 17 052 мальчика и 16 271 девочка. Это на 9,5% больше, чем в 2020 году.