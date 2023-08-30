В Челябинской области родители 2,4 тысячи детей получили помощь на подготовку к школе

В южноуральском Минсоце напомнили, кто может претендовать на пособие

Областной бюджет направил средства на подготовку к новому учебному году родителям 2394 детей. Как сообщили в региональном министерстве социальных отношений, единовременное пособие предоставляется на каждого ребенка в размере 1500 рублей. Такая помощь семьям оказывается по решению губернатора Алексея Текслера. Также в ведомстве рассказали, какие категории льготников могут рассчитывать на эту поддержку.

«Выплату могут получить многодетные малоимущие семьи, а также малоимущие семьи с детьми-инвалидами. С заявлением и документами необходимо обращаться в управление соцзащиты по месту жительства», — заявила министр соцотношений региона Ирина Буторина.

По ее словам, родителям не обязательно подавать документы на пособие до 1 сентября. Оформить выплату можно и позднее, но крайний срок — 20 октября. Кстати, эта материальная поддержка от региона предназначена не только для школьников. Если в многодетной малоимущей семье ребенок обучается в колледже, техникуме или в вузе на очном отделении, то возрастная планка повышается до 23 лет. Если речь идет о ребенке-инвалиде из малоимущей семьи, то выплату оформляют на возраст до 18 лет.

Семья, состоящая на учете в соцзащите и получающая ежемесячную помощь на оплату коммунальных услуг и жилого помещения, может представить только заявление и справку с места учебы. Остальным льготникам нужно представить полный перечень документов, с которым можно ознакомиться на официальном сайте Минсоцотношений Челябинской области.

Кстати, сегодня стало известно, что в сентябре изменится дата получения детских пособий, поскольку 3-е число выпадет на выходной день. Кроме того, ИА «Первое областное» рассказывало о том, как родителям законно не ходить работу, чтобы посетить праздничную линейку 1 сентября.