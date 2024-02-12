В Челябинской области родителей привлекут к «Движению первых»

Взрослые сами предлагают свою поддержку в организации социальных мероприятий

В Челябинском штабе общественной поддержки обсудили сегодня план мероприятий к Году семьи. Участники — представители Союза родителей, «Движения первых», Минсоца, Общественной палаты — резюмировали, что ярко и действительно ценно такие мероприятия могут пройти только при участии как детей, так и их родителей. Своими впечатлениями они поделились с журналистами информагентства.

Год семьи в России объявлен в 2024 году президентом Владимиром Путиным. В Штабе общественной поддержки прошел круглый стол, посвященный предстоящим событиям 2024 года. Участники обсудили важность защиты института семьи, сохранения традиционных семейных ценностей.

В планах у множества организаций — почти сотня тематических событий: выставки, конкурсы, областные праздники и спортивно-интеллектуальные игры.

Своими впечатлениями по итогам встречи поделилась председатель регионального отделения «Движения первых» Светлана Буравова.

«Главная суть происходящего сегодня: общественники и областные власти становятся единой силой в деле продвижения семейных ценностей. Очень здорово видеть отклик родителей, их желание и готовность помогать организовывать мероприятия. Радует общее понимание того, что всё проводится не для „галочки“, а ради воспитания здорового, умного и социально активного поколения. А что касается запланированных событий, то уверена, что каждый найдет что-то себе по душе: кто силен вокально, кто спортивно, а кто-то, например, проявит себя в 3D-моделировании. Будут при этом, конечно, и награды, и грамоты. И что еще важнее — все участники прочувствуют объединяющую силу семейных ценностей», — рассказала председатель регионального отделения «Движения первых» Светлана Буравова.

Общественники обсудили, что провести все мероприятия наиболее ярко и с максимальной пользой для детей можно с привлечением родителей. Тем более что родители чаще всего сами предлагают свое участие в таких событиях и активностях.