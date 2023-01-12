В Челябинской области родителей детей-инвалидов научат основам ведения бизнеса

Для них проведут тренинги квалифицированные специалисты

В Челябинской области родители особенных детей могут обрести финансовую независимость. Проект «Дело жизни» АНО «Молодежная школа предпринимательства» получил грант губернатора.

Авторы проекта рассказали ИА «Первое областное», что проект поможет родителям самореализоваться.

Посвящение себя всецело ребенку и связанный с этим ритм жизни не дает многим родителям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ОВЗ, уделять достаточное время себе.

Квалифицированные бизнес-тренеры, коучи личностного роста и специалисты профильных областей могут научить родителей правильно позиционировать себя на рынке труда, грамотно искать потенциальных клиентов для своего дела и распределять собственное время. Эксперты расскажут о ведении малого бизнеса в регионах. Также для южноуральцев будут проходить личные консультаций по написанию бизнес-плана.

«Мы хотим помочь семьям не только из больших городов, но и тем, кто находится в удаленных территориях. В новом потоке обучение будет проходить в двух форматах: онлайн и офлайн. А чтобы наши родители смогли почувствовать себя увереннее и окунуться в атмосферу бизнеса, мы планируем запустить онлайн-магазин, где появится возможность представить им свои товары и услуги», — поделилась руководитель АНО «Молодежная школа предпринимательства» Анна Малышева.

Авторы отметили, что в 2017 и 2018 году в проекте участвовало более 180 человек. Из них собственные бизнес-планы разработали 72 участника. Около 30 человек сейчас — успешно развивающиеся предприниматели и самозанятые.