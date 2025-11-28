В Челябинской области резко вырос спрос на аграриев

За год предложение о работе значительно расширилось

На Южном Урале в 2025 году значительно увеличилось количество вакансий в аграрном секторе. Работодатели в регионе активно наращивают штат, а зарплатные предложения остаются на конкурентом уровне. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

Наиболее востребованной категорией стали сельскохозяйственные рабочие. За год число открытых позиций для них выросло на 82%. Соискателям на эти должности в среднем предлагают 62,1 тысячи рублей в месяц. Такая динамика, по мнению экспертов, свидетельствует о планах хозяйств по расширению как постоянного, так и сезонного персонала.

Аналитики отмечают, что аграрный рынок области демонстрирует признаки укрепления. Рост вакансий наблюдается не только для полевых рабочих, но и для узкопрофильных специалистов, что указывает на устойчивое развитие отрасли и стабильный кадровый голод.