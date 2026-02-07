В Челябинской области резко потеплеет после морозной ночи 7 февраля

Температура поднимется до −4°C

Сегодня, 7 февраля, днем в Челябинской области резко потеплеет. Лишь на юге будет около −12°C. По прогнозам синоптиков областного Гидрометеоцентра, день выдастся ветреным, местами пройдет небольшой снег.

В Челябинске столбики термометров зафиксируются на −7°C. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, до 4 метров в секунду.

В Миассе и Златоусте — пасмурно и −5°C.

В Верхнем Уфалее ожидается небольшой снег. Температура поднимется до −6°C.

В Троицке сегодня до −12°C. День выдастся облачным.

Жителям Кыштыма синоптики обещают облачную погоду и −4°C. Ветер юго-западного направления, 4 метра в секунду.

В Нязепетровске — небольшой снег и −7°C.

В Еманжелинске столбики термометров достигнут −9°C. Без осадков. Ветер южный, 3 метра в секунду.