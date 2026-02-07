Сегодня, 7 февраля, днем в Челябинской области резко потеплеет. Лишь на юге будет около −12°C. По прогнозам синоптиков областного Гидрометеоцентра, день выдастся ветреным, местами пройдет небольшой снег.
В Челябинске столбики термометров зафиксируются на −7°C. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, до 4 метров в секунду.
В Миассе и Златоусте — пасмурно и −5°C.
В Верхнем Уфалее ожидается небольшой снег. Температура поднимется до −6°C.
В Троицке сегодня до −12°C. День выдастся облачным.
Жителям Кыштыма синоптики обещают облачную погоду и −4°C. Ветер юго-западного направления, 4 метра в секунду.
В Нязепетровске — небольшой снег и −7°C.
В Еманжелинске столбики термометров достигнут −9°C. Без осадков. Ветер южный, 3 метра в секунду.