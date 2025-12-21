В Челябинской области резко потеплеет до −7 градусов 21 декабря

В отдельных районах пройдет снег

Сегодня, 21 декабря, в Челябинскую область с южным ветром придет теплый воздух, благодаря которому температура к вечеру поднимется выше −10°С. Лишь местами сохранится холодная погода ниже −15, рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске градусники покажут около −9...−11°С. Пасмурно, существенных осадков не предвидится. Ветер северный с переходом на южный, от 7 до 12 метров в секунду.

В Магнитогорске установится облачная погода с прояснениями. Температура поднимется до −9°С. Ветер южный, 5 метров в секунду.

В Миассе воздух прогреется до −6°С. Хмуро. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду.

В Златоусте и Снежинске пройдет слабый снег. Столбики термометров зафиксируются на −8°С.

В Аше, Верхнем Уфалее и Нязепетровске ожидается умеренный снег и −9°С. Ветер юго-западного направления, до 8 метров в секунду.

В Трехгорном — без осадков и −7°С.

Жителям Карталов синоптики обещают до −17°С и облачную погоду с прояснениями. Ветрено.

В Бредах еще холоднее — до −19°С. Осадков быть не должно.

В Верхнеуральске и Еманжелинске будет около −13°С. Облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, 6 метров в секунду.

В Южноуральске — до −14°С и облачно.

В целом температура в регионе составит от −7 до −12°С, в низинах столбики термометров достигнут −17°С. В отдельных районах пройдет небольшой снег. Локально метели. Ветер северный с переходом на южный, от 7 до 12 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду.