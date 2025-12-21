Сегодня, 21 декабря, в Челябинскую область с южным ветром придет теплый воздух, благодаря которому температура к вечеру поднимется выше −10°С. Лишь местами сохранится холодная погода ниже −15, рассказали в областном Гидрометеоцентре.
В Челябинске градусники покажут около −9...−11°С. Пасмурно, существенных осадков не предвидится. Ветер северный с переходом на южный, от 7 до 12 метров в секунду.
В Магнитогорске установится облачная погода с прояснениями. Температура поднимется до −9°С. Ветер южный, 5 метров в секунду.
В Миассе воздух прогреется до −6°С. Хмуро. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду.
В Златоусте и Снежинске пройдет слабый снег. Столбики термометров зафиксируются на −8°С.
В Аше, Верхнем Уфалее и Нязепетровске ожидается умеренный снег и −9°С. Ветер юго-западного направления, до 8 метров в секунду.
В Трехгорном — без осадков и −7°С.
Жителям Карталов синоптики обещают до −17°С и облачную погоду с прояснениями. Ветрено.
В Бредах еще холоднее — до −19°С. Осадков быть не должно.
В Верхнеуральске и Еманжелинске будет около −13°С. Облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, 6 метров в секунду.
В Южноуральске — до −14°С и облачно.
В целом температура в регионе составит от −7 до −12°С, в низинах столбики термометров достигнут −17°С. В отдельных районах пройдет небольшой снег. Локально метели. Ветер северный с переходом на южный, от 7 до 12 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду.