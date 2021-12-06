В Челябинской области резко похолодает

Южноуральцам прогнозируют небольшой снег и гололедицу

Сегодня, 6 декабря, в Челябинской области резко похолодает. Днем столбики термометров опустятся до −8°C. Также синоптики областного Гидрометеоцентра обещают небольшой снег и порывистый ветер.

Этим утром столбики термометров покажут −3, −8°C, днем воздух почти не прогреется — его температура составит 0, −5°C, в горах до −8°C. Облачно с прояснениями, небольшой снег, местами умеренный. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске в понедельник пройдет небольшой снег. Утром ртутные столбики покажут −5, −7°C, днем — до −1°C. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 11 метров в секунду.