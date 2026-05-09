В Челябинской области резко похолодает к вечеру 9 мая

После прохождения атмосферного фронта в регион ворвется холодная воздушная масса

Сегодня, 9 мая, в Челябинской области в первой половине дня будет тепло, но дождливо. К вечеру осадки прекратятся, но резко похолодает, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске воздух прогреется до +22°C, к вечеру похолодает до +13. Пройдет кратковременный дождь. Ветер будет сильным северо-западного направления.

Жителям Сатки также потребуется зонт. Температура днем поднимется до +14°C, к вечеру похолодает до +8.

В Аше солнце будет проглядывать через неплотные облака. Градусники покажут максимум 15°C тепла. Умеренный северо-западный ветер.

В Верхнем Уфалее — облачно с прояснениями и без осадков. Дневной прогрев составит +14°C.

В Пласте и Еманжелинске на порядок выше — около +24°C. Сильный кратковременный дождь в первой половине дня сменится ясной погодой и похолоданием к вечеру.

Озерчанам достанутся солнечная погода и +18°C.

В целом дневной прогрев в регионе составит от +14 до +25°C. В большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, локально прогремят грозы. Утром в отдельных районах возможен туман. Ветер северо-западный, от 7 до 12 метров в секунду, порывы могут достигать 17—22 метров в секунду.

Из-за сильного ветра в регионе действует штормовое предупреждение.