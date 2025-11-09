В Челябинской области резко похолодает и пройдут снегопады 9 ноября

Местами установится временный снежный покров

Сегодня, 9 ноября, в Челябинской области местами ожидается непогода. Где-то осадков не будет, зато ожидается сильный ветер, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ожидается дождь с мокрым снегом. Температура может подняться до +2°С, но во второй половине дня начнет снижаться. Ветер юго-западный с переходом на северный, от 4 до 9 метров в секунду, отдельные порывы до 14 метров в секунду.

До Магнитогорска осадки не доберутся. Градусники покажут +4. Ветер северо-западного направления, 8 метров в секунду.

В Миассе столбики термометров приблизятся к 0°С. Слабый дождь со снегом должен прекратиться ближе к вечеру.

В Златоусте — небольшой минус и снег. Ветер северо-западный, 4 метра в секунду.

В Верхнем Уфалее снег пройдет утром. Градусники покажут около −3°С.

Верхнеуральску достанется сухая и теплая погода: воздух прогреется до +4°С. Ветер северный, 8 метров в секунду.

В Бредах также ожидается +4°С, но пройдет небольшой дождь. Сильный ветер.

В Кыштыме будет облачно и 2°С со знаком минус.

Карабаш и Озерск отличатся слабым снегом.

В целом в регионе температура составит −1...+4°С. Облачно с прояснениями, дождь, мокрый снег. Местами синоптики прогнозируют сильные осадки. В отдельных районах есть вероятность метелей. Гололед. Не исключается установление временного снежного покрова. Ветер юго-западный с переходом на северный, от 6 до 11 метров в секунду, порывы могут достигать 17 метров в секунду.