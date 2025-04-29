В Челябинской области резко похолодает и пройдет снег 29 апреля

Синоптики обещают сильный ветер

Сегодня, 29 апреля, в Челябинской области под влиянием циклона пройдет дождь со снегом, который будет сопровождаться штормовым ветром. Температура местами опустится ниже +5°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ожидается от +5 до +7°C. Облачно с прояснением, небольшие смешанные осадки. Ветер западного направления, около 13 метров в секунду.

Градусники в Магнитогорске покажут от +3 до +7°C. С утра возможен снег с дождем. Во второй половине дня прояснится. Ветер западный, около 15 метров в секунду.

На Миасс обрушится снегопад, который перейдет в небольшой снег с дождем. Синоптики прогнозируют до +6°C. Ветер северо-западного направления, 12 метров в секунду.

Столбики термометров в Бакале зафиксируются на +2°C. Смешанные осадки должны прекратиться ближе к вечеру. Ветер северо-западный, до 12 метров в секунду.

Температура в Бредах поднимется до +8°C. День пройдет без погодных сюрпризов. Ветер западного направления, 15 метров в секунду.

В Трехгорном, Сатке, Златоусте, Карабаше будет от 0 до +5°C. Утренний снегопад сменится дождем со снегом. Во второй половине дня осадков не предвидится. Ветер западный, от 6 до 13 метров в секунду.

В целом температура воздуха в регионе будет варьироваться от +2 до +7°C. Облачно с прояснением, местами ожидаются небольшие осадки, метели, сильный гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, от 10 до 15 метров в секунду, порывы от 20 до 25 метров в секунду.