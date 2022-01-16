В Челябинской области резко похолодает до -28 градусов

Местами пройдет небольшой снег

После кратковременного потепления в Челябинской области вновь похолодает. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в понедельник, 17 января, столбики термометров в регионе опустятся до −28°C, местами пройдет небольшой снег.

В ночь на понедельник в регионе ожидается понижение температуры до −15, −20°C, при прояснении похолодает до −28°C. Днем воздух будет прохладным — ртутные столбики покажут −10, −15°C. Облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.

В Челябинске прогнозируют облачную погоду без осадков. В ночные часы температура воздуха составит −16, −18°C, днем потеплеет до −10, −12°C. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.