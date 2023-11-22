В Челябинской области резко похолодает днем 23 ноября

В регион придет арктический циклон

В четверг, 23 ноября, в Челябинской области продолжатся снегопады и метели. Ближе к вечеру непогода начнет постепенно стихать, а температура воздуха — падать в связи с поступлением на территорию региона порции арктического воздуха. Подробнее о погоде рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске будет пасмурно и снежно. Предстоящей ночью столбики термометров покажут −3...−5 градусов, днем температура начнет постепенно опускаться и достигнет −10 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на западный от 4 до 9 метров в секунду.

В Магнитогорске ночью ожидается около −2, днем похолодает до −8 градусов. Утром и днем снег, к вечеру осадки начнут ослабевать. Ветер западный до 6,5 метра в секунду.

В Златоусте в течение дня температура опустится до −9 градусов. Умеренный снег к вечеру сменится слабым. Ветер до 4,3 метра в секунду.

В целом в Челябинской области предстоящей ночью будет идти мокрый снег, на юге с дождем, а в горах пройдут снегопады. Столбики термометров покажут −3...−8 градусов. Днем сохранятся осадки преимущественно в виде снега, на юге возможны метели. На дорогах гололед. Температура воздуха снизится до −10 градусов. Ветер восточный с переходом на западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду.