В Челябинской области резко похолодает 6 января

Местами температура опустится до -9°C

Сегодня, 6 января, Челябинская область находится в тылу циклона, поднимающегося к Полярному кругу. На территорию региона поступила холодная воздушная масса, благодаря чему температура воздуха, которая поднималась до плюсовых значений, снизилась, сообщили в Уральском Гидрометеоцентре.

По области сегодня ожидается от −4 до −9°C. Переменная облачность, местами возможен небольшой снег. В отдельных районах возможны метели. На дорогах гололед. Ветер западного направления, от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.

В Челябинске сегодня также переменная облачность, может пройти слабый снег. Градусники покажут около −7°C. Ветер западный, от 4 до 9 метров в секунду.