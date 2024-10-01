В Челябинской области резко похолодает 2 октября

В регион вернется северный порывистый ветер

В среду, 2 октября, в Челябинской области будет прохладно: температура едва ли преодолеет отметку +10°C. Ночью местами похолодает до −6°C. По данным синоптиков, виной всему антициклон с Балтики, несущий холодный воздух. Вместе с ним местами вернется порывистый ветер. Подробнее о погоде рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске температура воздуха предстоящей ночью опустится ниже нуля градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +11…+13°C. Малооблачно. Ветер северо-восточный, от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области в ночные часы ожидается от −1 до +4°C, в горах и низинах показания термометров зафиксируются на −6°C. Дневной прогрев составит от +11 до +16°C. Малооблачно, осадков не предвидится. Ветер северо-восточный, восточный, от 3 до 8 метров в секунду, в южной половине области порывы могут достигать 15 метров в секунду.