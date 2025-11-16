В Челябинской области резко похолодает 17 ноября

Ветер станет тише, осадки прекратятся

В понедельник, 17 ноября, на смену теплой, ветреной и влажной погоде придет прохладная и сухая — циклон сменит антициклон. Ночью температура может опуститься до −12 градусов, осадки местами сохранятся. Днем — максимум +3, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в ночь на понедельник похолодает до −6 градусов. Вероятен слабый снег. Днем будет пасмурно и преимущественно без осадков. Температура поднимется до −2...0 градусов. Северо-западный ветер сменится юго-западным и составит 4—9 метров в секунду.

По области ночью местами пройдет дождь, переходящий в снег. Температура снизится до −2...−7 градусов, а кое-где и до −12. Образуется гололедица. Днем градусники покажут от −2 до +3 градусов. Обойдется без осадков. Гололедица сохранится. Ветер также ожидается умеренным северо-западным, возможны порывы до 14 метров в секунду.