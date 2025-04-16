В Челябинской области резко похолодает 17 апреля

Ветер сохранится северным и сильным

В четверг, 17 апреля, через территорию Челябинской области пройдет холодный фронт, в результате местами температура воздуха опустится до +4°С. День выдастся пасмурным и ветреным, осадков не ожидается, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Ночная температура в Челябинске составит около −2°С. Днем градусники покажут от +5 до +7°С. Облачно с прояснением, осадков не предвидится. Ветер северо-западный, от 8 до 13 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду.

В Челябинской области предстоящей ночью в северных районах региона пройдут небольшие осадки в виде дождя, переходящего в снег. Столбики термометров будут варьироваться от −5 до 0°С, на юге зафиксируются на +3°С. Днем воздух прогреется до +4…+9°С, в южных районах потеплеет до +9…+14°С. Облачно с прояснением, существенных осадков быть не должно. Ветер северо-западный, от 8 до 13 метров в секунду, порывы могут достигать 18 метров в секунду.