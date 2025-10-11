В Челябинской области резко похолодает 11 октября

Пройдет дождь со снегом

Сегодня, 11 октября, к Челябинской области подберется холодная воздушная масса, которая значительно остудит воздух: местами столбики термометров покажут слабый плюс. Циклон принесет в отдельные районы дождь, временами со снегом, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске воздух прогреется до +5...+7°C. Пасмурно, но без дождя. Ветер восточный, 5 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В Магнитогорске также облачно, вечером ожидается небольшой дождь, ближе к ночи — со снегом. Градусники покажут +10°C.

Миасцам достанется облачная погода без осадков. Столбики термометров поднимутся до +4°C. Ветер восточный, 5 метров в секунду.

На порядок выше — около +14°C — в Аше. День выдастся хмурым.

В Верхнем Уфалее температура едва перешагнет отметку 0°C. Синоптики обещают пасмурную погоду с умеренным ветром.

Верхнеуральск ближе к вечеру накроет дождь со снегом. Столбик термометра поднимется до +7.

В Южноуральске, Пласте и Троицке — 6°C со знаком плюс и пасмурно.

В целом температура в регионе будет варьироваться от +2 до +14°C. Облачно, местами небольшой дождь. Ветер восточный, от 4 до 9 метров в секунду, в отдельных районах порывы могут достигать 14 метров в секунду.