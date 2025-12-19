В Челябинской области ресурсоснабжающие организации создают каналы в MAX

Там южноуральцы могут получать достоверную информацию от поставщиков услуг

В Челябинской области ресурсоснабжающие организации создают официальные каналы в MAX. Первыми в национальном мессенджере зарегистрировались министерство ЖКХ региона и областной Регоператор по капремонту. Вслед за ними каналы создали и другие компании.

Всего каналы в национальном мессенджере создали 70 региональных ресурсоснабжающих организаций. Южноуральцы могут быстро узнавать достоверную информацию об отключениях, проведении работ, начислениях, льготах и многом другом.

Кроме того, жители Челябинской области могут найти свои домовые чаты через приложение «Госуслуги Дом». В них можно общаться с представителями управляющих компаний и соседями.

Напомним, что официальные каналы в MAX создали и спортивные организации региона.

