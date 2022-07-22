В Челябинской области решили вопрос с поставкой подгузников и пеленок для инвалидов

Альтернативные способы получения средств гигиены назвали в Фонде социального страхования

В Челябинской области после введения санкций возникли временные перебои с поставкой одноразовых пеленок и подгузников для взрослых инвалидов. В настоящее время сложностей с получением абсорбирующего белья в регионе нет. Заключены новые контракты и разработаны альтернативные способы получения средств гигиены. Среди них — оформление электронного сертификата, использовать который в том числе можно для расчета на известном маркетплейсе. Об этом сегодня, 22 июля, ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе регионального отделения Фонда социального страхования России.

«Для обеспечения пеленками и подгузниками взрослых инвалидов в 2022 году были заключены 11 государственных контрактов. Но по вине поставщика они не были исполнены в полном объеме. Поэтому региональное отделение ФСС расторгло контракты в одностороннем порядке и применило к поставщику штрафные санкции», — рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования России.

Сейчас вопрос обеспечения инвалидов абсорбирующим бельем решен. Заключены новые контракты, в том числе на обеспечение подгузниками людей в домах-интернатах и детей-инвалидов.

«Обращаем внимание, что сбоя в поставках подгузников детям-инвалидам не было, поставки осуществляются на регулярной основе. В настоящее время идет обеспечение на второе полугодие текущего года», — подчеркнули в региональном отделении ФСС.

Что касается взрослых — поставки подгузников начнутся с августа.

Кроме того, инвалидам предлагают воспользоваться двумя альтернативными способами обеспечения техническим средствами реабилитации (ТСР). Речь идет о покупке абсорбирующего белья за свой счет с последующей компенсацией расходов и приобретении его с помощью электронного сертификата.

«Размер компенсации размещен на сайте регионального отделения в разделе „Компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации“», — уточнили в фонде.

Но можно сэкономить время, оформив электронный сертификат. Он работает как банковская карта и позволяет мгновенно оплатить выбранный товар, если он соответствует предписаниям медико-социальной экспертизы. Расчеты производятся через карту «Мир» получателя услуги.

«Инвалид или его представитель, получив электронный сертификат, выбирает необходимое ему изделие и прикладывает карту к терминалу. Свои деньги будет тратить, только если стоимость покупки превышает сумму сертификата. В отличие от компенсации, когда гражданин покупает изделие за свои деньги, а потом подает документы в региональное отделение и ждет возмещения средств, здесь процесс намного упрощен», — добавили в пресс-службе Челябинского регионального отделения ФСС.

Кроме того, сумма для покупки по электронному сертификату будет больше, чем размер компенсации за аналогичное изделие, приобретенное за свой счет. В фонде объяснили, почему так произошло.

«Разница объясняется тем, что при выплате компенсации стоимость приобретенного ТСР определяется по последнему исполненному региональным отделением контракту. Номинальная стоимость электронного сертификата — исходя из нового, действующего в данный момент контракта. Последняя — выше», — говорят в ФСС.

Технические средства реабилитации по электронному сертификату можно приобрести в торговых точках, подключенных к национальной системе платежных карт (НСПК).

В настоящее время к сервису подключился крупный маркетплейс OZON. Инструкция по приобретению в том числе пеленок и подгузников для инвалидов размещена на сайте Челябинского регионального отделения фонда в разделе «Федеральному льготнику» — «Электронный сертификат на обеспечение техническими средствами реабилитации».

КАК ОФОРМИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ

Заявление на получение электронного сертификата подается в исполнительные органы Фонда социального страхования, через интернет-портал государственных услуг или многофункциональные центры.

С актуальным перечнем технических средств реабилитации и предельной ценой, доступным для приобретения с использованием электронного сертификата, можно ознакомиться на портале gosuslugi.ru или в специальном каталоге.