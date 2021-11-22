В Челябинской области репетиторы зарабатывают до 80 тысяч рублей

Сделать профессию репетитора основной могут как квалифицированные учителя, так и студенты

Число преподавателей в Челябинской области, отдавших предпочтение частной практике и репетиторству, не отражено в официальной статистике. Между тем, как показывает исследование «Авито Услуг», профессия репетитора хорошо востребована на рынке почти круглый год не только школьниками, но и студентами. Занимаясь преподаванием вне стен школ, можно зарабатывать от 40 до 80 тысяч рублей и более.

Чаще услугами репетиторов пользуются старшеклассники. Спрос традиционно увеличивается весной, когда будущие выпускники уже выбрали вуз и начинают усиленно готовиться к ЕГЭ. За помощью репетиторов обращаются девятиклассники перед ОГЭ. Пользуются услугами репетиторов и учащиеся средней школы, и студенты, которым необходимо подтянуть определенные знания. К услугам репетиторов прибегают и родители дошколят. Но особенно репетиторство стало популярным во время пандемии коронавируса.

«На повышенный интерес к услугам репетиторов в этом году в первую очередь повлияли пандемийные ограничения: в последние полтора года школьники были вынуждены некоторое время обучаться в непривычном онлайн-формате, уходить на ковидные каникулы, что, безусловно, сказалось на усвоении школьной программы», — сообщил Иван Чулков, руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуг».

Чаще южноуральцы обращаются к репетиторам по математике, русскому и английскому языкам. Чуть реже к тем, кто может помочь с историей, биологией, физикой и химией. Средняя стоимость часового занятия по академическим предметам составляет 450 рублей. За урок химии, биологии и, например, французского языка репетиторы просят 500 рублей в час. Однако стоимость одного занятия со школьниками в небольших городах региона может составлять 250-300 рублей. В целом все зависит от квалификации специалиста и поставленной цели: например, за подготовку выпускника к поступлению в вуз на бюджет на сложную специальность репетиторы будут брать дороже.Но если ученик согласен заниматься в группе, то стоимость такого урока составит в среднем 250 рублей. Как отмечают эксперты «Авито Услуг», групповые занятия выгодны как ученикам, так и репетиторам: первые будут меньше платить за урок, а вторые — больше зарабатывать за счет количества человек.

«Репетиторские услуги стали полноценным видом трудовой деятельности. При полной занятости заработная плата такого специалиста может составлять 50—60 тысяч рублей в месяц и зависит от квалификации, сложности преподаваемого предмета и индивидуальных целей обучения. Чем выше профессиональный уровень специалиста, актуальность передаваемых им знаний и навыков, — к примеру, подготовка студентов к сдаче международных языковых экзаменов или выступлению в крупных олимпиадах, — тем ценнее его экспертиза на рынке образования», — добавляет Иван Чулков.

Сертифицированный преподаватель английского языка Марина Каленых подтверждает, что, занимаясь исключительно репетиторством, вполне можно зарабатывать свыше 50 тысяч рублей в месяц.

«Я обучаю детей школьного возраста, провожу групповые занятия в офлайн-формате. Со взрослыми работаю индивидуально, и в онлайн-, и в офлайн-формате. Сейчас у меня три детские группы и семь взрослых студентов. В день получается провести пять уроков, которые приносят 70—80 тысяч рублей в месяц, с учетом отмененных занятий по причине болезни и другим. Моя цель — выйти на уровень заработка 90—100 тысяч рублей в месяц, что совершенно реально, если увеличить количество учеников», — рассказала Марина Каленых.

Преподаватель математики Светлана Яковлевна со стажем работы более 40 лет получает в месяц до 40 тысяч рублей, занимаясь в день по четыре часа с несколькими учениками, которые приходят к ней домой. А преподаватель математики и физики Валерия занимается со своими учениками исключительно удаленно и отмечает удобство и безопасность такого формата работы.

«Приходить заниматься на дом могут те, кто живет неподалеку, а онлайн позволяет мне брать учеников из любого района», — говорит специалист.

Предлагать свои услуги репетиторы могут в интернете на различных досках объявлений, на родительских форумах, а также расклеивать объявления или раздавать листовки. Главное — грамотно составить свое резюме: четко описать, какие именно услуги предоставляет репетитор, по какому графику работает, указать опыт работы, приложить собственное фото и фото своего диплома и прочих профессиональных достижений.

«Для того чтобы ваше предложение заметили, важно рассказывать о себе больше: с какими учениками готовы заниматься (возраст, степень подготовки), какими методиками и учебниками пользуетесь, к каким результатам приводите учеников, готовы на онлайн или офлайн-занятия. Все это значительно ускоряет процесс поиска для тех, кто ищет репетитора, и для того, кто ищет ученика. Удобно, открыто и выгодно для всех», — посоветовал Иван Чулков.

Есть возможность стать репетиторами и у студентов: крупные федеральные онлайн-школы отбирают студентов из топовых региональных вузов, обучают их методике преподавания и предлагают работу. Тем, кто знает иностранный язык, но не имеет диплома, предлагают пройти специальные курсы и стать сертифицированным преподавателем.