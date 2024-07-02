В Челябинской области ремонтируют дорогу в преддверии Бажовского фестиваля

Ежегодно по ней проезжают тысячи туристов

В пятницу, 5 июля, в селе Демарино Пластовского района стартует 30-й, юбилейный Всероссийский Бажовский фестиваль. Как и прежде, туда съедутся тысячи участников и гостей не только со всей России, но и из-за рубежа, поэтому все детали требуют особого внимания. Самое важное — добраться до села с комфортом, поэтому сейчас дорожники работают ударными темпами, подготавливая дорогу от Пласта до Демарино к большому потоку транспорта, сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса.

«В преддверии знакового события здесь ремонтируют дорожное покрытие, укрепляют обочины, совсем скоро установят новые дорожные знаки и нанесут разметку»,— рассказали в ведомстве.

По обновленной дороге протяженностью 11 километров с комфортом можно будет добраться до локаций фестиваля не только на личном, но и на общественном транспорте.

Дорога Пласт — Демарино — одна из многих, которые обновят в этом году. Всего в Челябинской области в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 800 километров дорожного полотна. В ряде городов появятся важные объекты. Например, в Челябинске это путепровод в поселке Новосинеглазово и дорога от Красного Поля до Полетаево.