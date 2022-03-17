В Челябинской области рекультивируют незаконный карьер

Участок использовали для добычи полезных ископаемых

В Челябинской области в селе Кочкарь весной 2022 года рекультивируют незаконный карьер. Участок зарос сорняками и молодыми деревцами, его территория была захламлена строительным мусором и пластиком. После проверки межрегионального управления Россельхознадзора арендатора — АО «Южуралзолото Группа Компаний» — обязали расчистить незаконный карьер, сообщает пресс-служба управления.



Ранее участок использовали для добычи полезных ископаемых. Он имеет вид разрешенного использования — для сельскохозяйственного производства и с 2016 года находится в аренде у АО «Южуралзолото Группа Компаний».



Отметим, что в январе 2022 года администрация Пластовского района проинформировала управление Россельхознадзора о том, что компания разработала и утвердила технические условия на проведение рекультивационных работ. В ближайшее время планируется начать проведение всех этапов рекультивации.

