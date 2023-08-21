В Челябинской области реконструкторы воссоздали танковую дуэль при польском селе Стшельце

Около 100 «солдат» из восьми регионов России повторили ход сражения

В воскресенье около поселка Пашнино 2-е в Красноармейском районе провели историческую реконструкцию битвы при селе Стшельце, в которой в 1944-м принимали участие танкисты из знаменитой дивизии «Черных ножей». Корреспондент «Первого областного» стал свидетелем танкового боя, а после завершения реконструкции даже прокатился на броне.

Посмотреть на воспроизведение битвы собрались около полутора тысяч человек. Толпа в ожидании стояла за длинным забором, пока реконструкторы отрядов вермахта и СС готовились продвигаться по полю парка «Застава 18».

Гордостью германской стороны стала противотанковая САУ Marder II. Точнее, ее детально воссозданная копия. Первый холостой выстрел самоходки заставил многих зрителей пригнуться. Зазвенело в ушах. Германская сторона наступала на позиции Красной армии, находящиеся на противоположной стороне поля.





«Некоторые солдаты находятся практически в отчаянии. У них почти не осталось патронов. Они уже готовы достать свои знаменитые златоустовские черные ножи», — комментировал ход боя ведущий.

Переломным моментом сражения стало появление Т-34-85 Уральского добровольческого танкового корпуса. Танковая дуэль, выбегающие из окопа и падающие под «пулями» солдаты, взрывы гранат. В какой-то момент пропало ощущение, что перед глазами реконструкция и все это не взаправду.









После непродолжительной перестрелки Т-34 «подбил» Marder.

«Воины Уральского добровольческого танкового корпуса проявили невиданную стойкость. Вечная память героям», — закончил ведущий.

Битва при селе Стшельце в Польше — малоизвестное сражение. Однако, по словам организатора фестиваля «На заставе» Андрея Шаввы, оттого не менее значимое. Целью мероприятия было почтить память уральских танкистов-добровольцев, а именно этот их бой хорошо подходил для реконструкции.

«Мы изучали материал и наткнулись на интересные воспоминания. И так получилось, что описываемый там рисунок боя хорошо ложился на нашу площадку. Исторически эта битва была важна. Она входила в операцию по удержанию плацдарма за рекой Вислой в Польше. Бои за этот плацдарм в дальнейшем позволили освобождать Европу», — поделился Андрей Шавва.

Воссоздавать сражение приехали более 100 реконструкторов из восьми регионов страны.













Танк Т-34-85 предоставил ЧТЗ. Специалисты из екатеринбургского клуба «Разведбат» привезли Marder II, германский артиллерийский тягач с пушкой и два советских бронеавтомобиля БА-64.







После боя реконструкторы из советских и германских отрядов выстроились друг напротив друга. Уставшие, но довольные проделанной работой коллеги обменивались эмоциями.

Зрителей пустили на поле, где прошел бой. Дети собирали с земли сувениры на память — гильзы. Некоторым зрителям повезло прокатиться в кузове тягача и на броне техники. Корреспондент «Первого областного» не без труда залез на корму Т-34-85, который отгоняли до парковки.

При старте, на поворотах, при переезде препятствий танк трясет очень сильно. Нужно обладать немалой силой, чтобы удержаться так несколько часов при длительных переездах.

На парковке танк погрузили на автовоз. Завершился второй этап фестиваля «На заставе». О выставках, лекциях и интерактивах первого дня — в отдельном материале «Первого областного».