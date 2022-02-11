В Челябинской области регоператор по обращению с отходами предупредил о возможном мусорном коллапсе

Снегопад может стать причиной для задержек вывоза ТБО

Региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами предупредил о возможных сложностях с вывозом мусора в предстоящие выходные. Причиной коллапса в ООО «ЦКС» назвали снегопад. По заснеженным дорогам мусоровозам бывает сложно добраться до отдельных населенных пунктов в сельской местности, считают в компании.

Трудности могут возникнуть в отдаленных населенных пунктах Троицкого, Октябрьского, Увельского, Сосновского, Красноармейского, Кунашакского районов, которые входят в состав Челябинского кластера. В зоне риска также отдаленные населенные пункты на юге районов области и горно-заводской зоны.

«В городских дворах коммунальная техника нередко сталкивается с нерасчищенными межквартальными проездами и снежными валами, которые образуются после работы грейдеров в ходе уборки прилегающей к контейнерным площадкам территории. Выгрузка мусора из баков при таких условиях становится крайне затруднительным, физически тяжелым мероприятием. Бригаде приходится вручную выкатывать нагруженные контейнеры к мусоровозу через вал снега. Отметим, что вес одного заполненного бака может достигать 200 килограммов», — пояснили представители компании.

Они отметили, что в результате время обслуживания каждой площадки увеличивается, а это, в свою очередь, меняет график вывоза. В ООО «ЦКС» обратились к к ответственным за содержание дорог и территорий, прилегающих к контейнерным площадкам, организациям с просьбой обеспечить подъезд к мусорным бакам.

Напомним, в Челябинской области продолжается снегопад, он стал причиной пробок на участке федеральной трассы, а в Челябинске из-за ситуации на дорогах сервисы такси подняли цены в 2,5 раза и закрылись городские катки.