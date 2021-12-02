В Челябинской области регоператор не смог убрать почти 2 тысячи мусорных площадок

В ЦКС пояснили, что проблемы возникли из-за гололеда

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В Челябинской области из-за гололеда перевозчики твердых коммунальных отходов — не смогли вывезти мусор с 1 878 контейнерных площадок. Об этом предупредила пресс-служба регоператора ООО «Центр коммунального сервиса». У подрядчиков регионального оператора возникли проблемы с подъездом к площадкам, — не все они были расчищены от гололеда.

Второй день в Челябинской области дороги и тротуары покрыты гололедом. В крупных городах и на трассах наледь тает, сложнее всего – в небольших населенных пунктах, где нет асфальта или недостаточно очищаются дороги. Накануне из-за погодных условий отменили занятия в некоторых школах и автобусное сообщение, автомобили рисковали попасть в ДТП.

«Сложная ситуация складывается в самом крупном Челябинском кластере, в состав которого входит 14 муниципальных образований. На их территории есть проблемы с подъездными путями более чем к тысяче контейнерных площадок», — разъяснили представители ЦКС.

К числу особенно проблемных территорий в компании отнесли: Троицкий район, город Троицк и Октябрьский район. Здесь гололед мешает подобраться к 400 площадкам.

В Магнитогорском кластере проблемными остаются 586 мест накопления ТКО. Большая их часть находится в Варненском, Карталинском и Брединском районах. Также полными остались мусорные контейнеры в Карабашском кластере, Кусинском районе и городе Миассе.

Бригада рабочих сняла видео, как мусоровоз не может подъехать к контейнеру. На кадрах видно, как техника буксует на льду, а потом юзом резко скатывается к мусорным бакам.

«Обслуживание площадок в условиях фактического бездорожья может представлять опасность не только для водителей мусоровозов, но и для случайных прохожих, которые могут оказаться рядом с коммунальной техникой. В городской местности в условиях ограниченных дворовых проездов увеличивается риск порчи машин, припаркованных рядом с баками», — пояснили к компании.

ЦКС напоминает, что ответственность за содержание контейнерных площадок и подъездных путей к ним лежит на муниципалитетах и управляющих компаниях.