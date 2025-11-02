В Челябинской области региональные дороги в проезжем состоянии после снегопада

Их продолжат обрабатывать в течение дня

В ночь на воскресенье, 2 ноября, циклон принес в Челябинскую область дождь со снегом и отрицательную температуру. Региональные дороги уже обработали противогололедными материалами, они в проезжем состоянии, сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

«В течение дня дежурные машины будут проводить патрульную очистку и обработку»,— добавили в ведомстве.

Ранее синоптики предупредили южноуральцев о снегопадах и гололеде 2 ноября. Местами установится временный снежный покров.

Ожидается, что уже в понедельник, 3-го, на смену циклону придет антициклон. Осадки прекратятся, но дневная температура будет отрицательной.