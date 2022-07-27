В Челябинской области ребенок несколько дней проходил с жуком в ухе

Врачи извлекли насекомое размером 1,5 см

Челябинский врач помог достать жука из уха мальчика, которого привезли из Карталов. Насекомое залезло в ушную раковину, когда ребенок спал. Так он проходил несколько дней. Об этом в среду, 27 июля, рассказали в пресс-службе Челябинской областной детской клинической больницы.

По словам мамы мальчика, сын гостил в деревне у бабушки и дедушки, когда произошел инцидент. Сначала мальчик пытался достать жука из уха самостоятельно, но сделал только хуже — протолкнул его дальше. Когда понял, что не справится, сообщил взрослым. Утром в больнице ребенку несколько раз промыли ухо, но насекомое не вышло. В другой больнице ему назначили капли и сказали ждать до следующего приема.

«Температуры не было, ребенок успокоился. Пили все выходные успокоительное по совету врача. В понедельник нам сделали осмотр и сказали — ждем до пятницы (как мы поняли, чтобы жук начал разлагаться и было легче вымыть его). У нас был шок. По совету других специалистов решили ехать экстренно в Челябинск», — цитируют маму ребенка в пресс-службе ЧОДКБ.

В Челябинске мальчику помог лор. Врач отвлек ребенка разговором, достал из его уха жука размером 1,5 сантиметра, затем проверил ушную раковину и перепонку.