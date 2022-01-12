В Челябинской области начнет работать новая туристическая программа для школьников

Цель проекта — познакомить учащихся 5—9 классов с историей родного края

Челябинская область вошла в число 18 регионов, где в 2022 году планируют реализовать новую туристическую программу для школьников с 5 по 9 классы. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении на эти цели 500 миллионов рублей, сообщили 12 января в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Главная цель программы — познакомить ребят с историей родного края в рамках небольших путешествий. Планируется, что в 2022 году данной услугой смогут воспользоваться около 8300 детей, проживающих в области»,— уточнили в региональном правительстве.

Финансирование программы будет осуществляться как из федерального, так и регионального бюджетов. Челябинская область уже предусмотрела на реализацию туристического проекта около 20 миллионов рублей. Минэкономразвития региона, в свою очередь, уже подготовило необходимую документацию.

Реализовывать программу будут в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», одним из приоритетов которого является создание условий для доступного отдыха детей и подростков.

Помимо Челябинской области, в программе примут участие Республики Башкортостан и Адыгея; Чувашская Республика; Ханты-Мансийский автономный округ; Ставропольский, Красноярский и Пермский края; Вологодская, Калининградская, Курская, Новгородская, Сахалинская, Белгородская, Ленинградская, Московская, Самарская и Ярославская области.