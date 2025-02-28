В Челябинской области реализуют 12 нацпроектов

Как и вся страна, регион вошел в новый этап реализации национальных проектов

На Южном Урале приступили к реализации 12 новых национальных проектов, которые, как и прежние, охватывают практически все ключевые сферы жизни. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на заседании Союза промышленников и предпринимателей, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Челябинская область включилась в реализацию 12 национальных проектов, состоящих из 41 региональных проектов. Объем бюджетного финансирования только в этом году составит 40 миллиардов рублей, это действительно масштабная работа», — сказал Алексей Текслер.

Обновленные нацпроекты, как и прежние, охватывают практически все ключевые сферы жизни. И помогают достижению национальных целей развития. Это сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи, реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной, социально ответственной личности. Также комфортная и безопасная среда для жизни, экологические благополучия, устойчивая и динамичная экономика, технологическое лидерство, цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.

В частности, в Челябинской области продолжат работу по повышению производительности труда, дополнив ее ускоренной роботизацией, автоматизацией и цифровизацией предприятий. Развитию помогут центры образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Их уже 17, и в этом отношении регион является лидером в стране.