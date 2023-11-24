В Челябинской области разыграют новогодние призы среди ответственных электропотребителей

Обязательное условие — вовремя передать показания

За своевременную передачу показаний с электросчетчиков жители Челябинской области могут получить призы. Новогодний розыгрыш объявил гарантирующий поставщик энергоресурсов — компания «Уралэнергосбыт». В связи с этим сроки передачи показаний в ноябре продлили на два дня, передает корреспондент ИА «Первое областное».

По информации пресс-службы, в текущем месяце южноуральцы смогут передать показания до 27 числа включительно, если воспользуются для этого личным кабинетом на сайте или мобильным приложением. По другим каналам данные принимаются до 26 ноября.

Те, кто не уложатся в эти сроки, потеряют шанс выиграть ноутбук, один из двух планшетов или один из пяти смартфонов.